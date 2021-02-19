З’ясовано попередні причини аварійної ситуації на Запорізькій ТЕС

Обновлено: Февраль 19, 2021. Тэги: , ,

З’ясовано попередні причини аварійної ситуації на Запорізькій ТЕС

За інформацією представника Запорізької ТЕС, на підприємстві було створено об’єктову комісію, яка разом з представниками Міністерства енергетики України та ПрАТ «НЕК «Укренерго» оглянула обладнання, описала розвиток подій та склала Протокол робочого засідання членів комісії з розслідування технологічного порушення, що сталося на ВП «Запорізька ТЕС».

Про це йдеться на урядовому сайті.

«За інформацією технічного директора ПАТ «Запоріжжяобленерго», 3 лютого 2021 року о 19:26 під час оперативних перемикань (при переведенні навантаження 1 секції 10 кВ із трансформатора № 2 на трансформатор № 1) було ввімкнуто масляний вимикач (далі – МВ) Т-11 та сталося дугове пошкодження у комірці МВ Т-11. З автоматичним повторним включенням (далі – АПВ) вимикався МВ Л-171 на ПС «В. Білозерка». Вимикач С-1 (ПЛ № 171) на ПС «Луч» від АПВ не включився у зв’язку з відсутністю на той момент напруги на повітряній лінії (далі – ПЛ) 150 кВ № 172, яка живиться від Запорізької ТЕС. Вимикач С-1 на ПС «Луч» в умовах відсутності напруги на ПЛ 150 кВ № 172 не включився, що призвело до знеструмлення 1 секції 10 кВ на підстанції. Ймовірною причиною пошкодження ізоляції МВ Т-11 стало її зволоження внаслідок високої вологості повітря», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, було виконано післяаварійну перевірку пристроїв релейного захисту й автоматики РЗА АТ № 2, встановлено причину надлишкового спрацювання диференційного захисту АТ № 2 та усунуто несправність (замінено пошкоджений елемент – діодний міст), за результатом чого складено Протокол післяаварійної перевірки диференційного захисту АТ-2 ДЗТ-21.

«З огляду на зазначене, існує достатньо підстав стверджувати, що включення короткозамикача КЗ-1 при замкненому транзиті, й було першою та єдиною подією, яка надалі призвела до технологічного порушення», — йдеться у повідомленні.

Обласною комісією зазначену інформацію взято до уваги та вирішено продовжити вивчення причин аварійної ситуації на ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго» і підстанції ПС «Луч» ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Нагадаємо, що 3 лютого 2021 року внаслідок аварійної ситуації та повного знеструмлення Запорізької ТЕС було відключено від електропостачання із сумарним навантаженням 24 МВт:

  • 11 населених пунктів повністю (у т.ч. м. Дніпрорудне та м. Енергодар);
  • 2 населених пункти частково;
  • 3 ПС 150 кВ («ГНС», «Дніпрорудна», «Луч»);
  • 1 ПС 150 кВ частково («ЖРК» – АВР 35 кВ «у», РВР 6 кВ «у» в 19:42 (АВР 6 кВ відсутнє на прохання споживача));
  • 12 ПС 35 кВ повністю;
  • 3 ПС 35 кВ частково.

Протягом однієї години всіх споживачів ПАТ «Запоріжжяобленерго», що були відключенні внаслідок цього знеструмлення, було заживлено.

«Термінал» писав, на Запорізькій ТЕС знову відключився один з енергоблоків.

Автор:

(Всего статей: 9751)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: