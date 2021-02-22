2021-02-22: Ціни на нафту ростуть на тлі невизначеності з приводу відновлення видобутку в Техасі

Ціни на нафту еталонних марок збільшуються більш ніж на 1% в ході торгів у понеділок. Зростання нафтового ринку пов’язане з невизначеністю щодо відновлення видобутку в США.

Передає Investing.

За словами експертів Commonwealth Bank of Australia, хоча деякі нафтокомпанії, включаючи Marathon Oil, Devon Energy Corp. і Verdun Oil Co., як повідомляється, відновили видобуток в Техасі, поки не ясно, чи буде вона відновлена в повному обсязі.

Інвестори продовжують сподіватися, що основна частина втраченого видобутку буде відновлена в найближчі дні, проте експерти банку прогнозують, що нормалізація видобутку в певних місцях потребує більше часу у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, пише Dow Jones.

Сильні морози в США призвели до падіння видобутку нафти на більш ніж 4 млн барелів на добу.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:17 за Києвом становили $63,92 за барель, що на $1,01 (1,61%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 19 лютого ці контракти подешевшали на $1,02 (1,6%) — до $62,91 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала $59,93 за барель, що на $0,67 (1,13%) вище рівня на закриття попередніх торгів. За підсумками торгів у п’ятницю ф’ючерси подешевшали на $1,27 (2,1%), до $59,26 за барель.

За підсумками минулого тижня квітневі ф’ючерси на WTI знизилися на 0,4%, тоді як вартість ф’ючерсів на Brent підвищилася на 0,8%, продемонструвавши зростання п’ятий тиждень поспіль після досягнення 13-місячних максимумів раніше на тижні.

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