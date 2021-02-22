Голови МЗС України та Польщі звернулись до президента США з проханням зупинити будівництво Північного потоку-2

Голови Міністерств закордонних справ України та Польщі звернулись до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2″. Польща і Україна давно попереджали про небезпеку, пов’язану з цим проектом.

Їхнє звертання опубліковано у виданні Politico. Передає РБК-Україна.

У заяві говориться, що їх почули в Конгресі США, який наполягав на вжитті заходів, спрямованих на те, щоб зупинити газопровід.

«Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту», — заявили дипломати.

Україна та Польща застерігають від завершення будівництва трубопроводу. У заяві говориться, що Захід «не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо».

«Якщо проект виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи і, зрештою, безпека і процвітання України», — наголосили глави дипломатії двох країн.

Говорячи про підтримку проекту Німеччиною, вони зазначили, що поважають право Берліна висловлювати свою точку зору.

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