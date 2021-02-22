Nord Stream 2 AG запросила у Німеччини негайного дозволу на будівництво в її водах

Оператор Північного потоку-2, компанія Nord Stream 2 AG подала у Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії (BSH) запит на негайне набуття чинності виданого раніше дозволу на будівництво газопроводу у водах Німеччини.

Про це повідомила в неділю радіостанція NDR, пише ТАСС.

15 січня BSH видало дозвіл на будівництво трубопроводу «Північний потік-2″ у водах ФРН до кінця травня. Як зазначається, йдеться про роботи з прокладання труб у німецькій виключній економічній зоні протяжністю 16,5 км.

Пізніше німецькі екологічні організації — Deutsche Umwelthilfe і Союз захисту природи опротестували рішення BSH про видачу дозволу на будівництво Північного потоку — 2 у водах ФРН, аргументуючи це тим, що регулятор не врахував доводи, що стосуються охорони навколишнього середовища і клімату. У зв’язку зі скаргою екологів набуття чинності рішення відомства було призупинено.

У BSH вважають, що відрізок газопроводу дійсно проходить по краю заповідника для птахів, але з урахуванням глибини, на якій буде пролягати труба, має, «скоріше, несуттєве значення для певних видів перелітних птахів». Крім того, зазначалося, що в цьому районі і без будівельних робіт спостерігається досить активне судноплавство.

Представник регулятора підтвердила отримання запиту від Nord Stream 2 AG, зазначивши, що «він розглядається». Коли відомство прийме по ньому рішення, поки не повідомляється.

Раніше Термінал писав, що Голови МЗС України та Польщі звернулись до президента США з проханням зупинити будівництво Північного потоку-2.