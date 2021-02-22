Швейцарська компанія обстежить труби української ГТС

Оператор ГТС України уклав угоду на послуги з внутрішньотрубного діагностування магістральних газопроводів з одним зі світових лідерів у галузі інженерних і технологічних рішень компанією ROSEN Europe B.V., що входить до складу швейцарської ROSEN Group.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Угода передбачає обстеження понад 4,5 тисяч км магістральних газопроводів діаметром 1400 мм зі строком виконання до кінця 2024 року. Загальна вартість угоди складає 6,44 млн євро.

Внутрішньотрубне діагностування з використанням інтелектуального поршня ROSEN дозволить провести діагностику стану металу і зварних з’єднань магістральних газопроводів. Своєчасне виявлення та усунення дефектів знижує ризики аварійних ситуацій, підвищуючи надійність роботи газотранспортної системи. Останнє внутрішньотрубне діагностування виконувалось попереднім оператором ГТС у 2009 році.

Послуги надаватимуться у три етапи. Перший етап – це польові роботи, під час яких буде проведена очистка лінійної частини магістральних газопроводів внутрішньотрубними очисними поршнями, діагностування різними методами та підготовлений робочий звіт. На другому та третьому етапах після аналізу результатів діагностування будуть надані попередній та заключний звіти відповідно. Результати діагностування дозволять виявити скриті дефекти на газопроводах та відповідно пріоритезувати ремонтні роботи.

«На балансі Оператора ГТС України налічується понад 33 тисячі кілометрів газопроводів. В поточному році компанія запланувала витратити 7,77 млрд грн на їх обстеження, діагностику, ремонти та технічне обслуговування. Компанія ROSEN – один зі світових лідерів з надання послуг з діагностування газопроводів, і наше партнерство має на меті підвищення надійності та безпеки експлуатації української газотранспортної систем», – зазначив Сергій Макогон, генеральний директор ОГТСУ.

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