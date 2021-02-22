Транзит газу по території України скоротився до мінімуму за рік

Транзит російського газу по території України впав до мінімуму за останній рік. Це відбувається на тлі відлиги в Європі, яка настала слідом за морозами.

Повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оператора ГТС.

За даними компанії, транзит 20 лютого впав до 67 млн кубометрів. Цей обсяг є мінімальним з січня 2020 року, коли Газпром різко скоротив транзит після рекордних обсягів закачування в кінці 2019 року.

У січні 2021 року «Газпром» прокачував по території України в середньому близько 125 млн кубометрів на добу, в грудні минулого року з 184 млн кубометрів.

Раніше Термінал писав, що у 2020 році Газпром скоротив транзит через Україну.