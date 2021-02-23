18 компаній припинили роботу над Північним потоком-2 через санкції США — Держдеп

Санкції США проти газопроводу «Північний потік-2″ призвели до того, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою діяльність у цьому проєкті. Про це йдеться в оприлюдненій в понеділок, 22 лютого, доповіді Державного департаменту США до Конгресу.

Передає DW.

«Державний департамент проводив широкі консультації з урядами іноземних держав через демарші, послідовну роботу з послами та високопосадовцями в європейських столицях та зустрічі з країнами-членами ЄС та іншими відповідними європейськими країнами до лютого 2021 року», — йдеться в доповіді.

Державний департамент вважає, що Північний потік-2 несе загрозу трансатлантичній безпеці, роблячи Європу надто залежною від російських джерел енергії.

Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північного потоку-2″. Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводом, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю (вийшовши з проєкту. — Ред.)», — зазначив він.

Раніше Термінал писав, що Nord Stream 2 AG запросила у Німеччини негайного дозволу на будівництво в її водах.