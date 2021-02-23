2021-02-23: Ціна нафти Brent піднялася вище $66 вперше з січня минулого року

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 66,44 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,84%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,49 долара за барель, додавши 3,80%.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в квітні торгуються за ціною 62,47 дол, пише «Investing.com».

За барель, на момент написання даного коментаря піднявшись на 1,25%. Максимумом сесії виступила відмітка дол. За барель. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 58,59 дол. І опір — на 62,99 дол.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,03% і торгується на позначці 90,023 дол. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з поставкою в травні виріс на 1,29%, досягнувши позначки 65,19 дол. За барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 2,72 дол. за барель.