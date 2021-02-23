Антикризовий енергетичний штаб затвердив план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері постачання теплоенергії та гарячої води

Обновлено: Февраль 23, 2021. Тэги: , , , , ,

Антикризовий енергетичний штаб затвердив план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері постачання теплоенергії та гарячої води

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 23 лютого відбулось онлайн-засідання Антикризового енергетичного штабу.

Передає Урядовий портал.

Участь у нараді взяли Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, перший заступник Міністра енергетики Юрій Вітренко, інші представники Уряду, народні депутати, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, міські голови, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, голова правління «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Під час засідання члени Антикризового енергетичного штабу затвердили план дій щодо реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води, підписаний 9 лютого цього року.

За підсумками засідання Прем’єр-міністр дав доручення НКРЕКП спільно з НАК «Нафтогаз Україна» верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств. Водночас Антикризовий енергетичний штаб на базі Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики має визначити механізми погашення заборгованості та спільно з Міністерством фінансів знайти джерела для їх фінансування.

Читайте у Терміналі: Уряд запровадив компенсації для громадян, у яких встановлене електроопалення.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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