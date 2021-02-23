Антикризовий енергетичний штаб затвердив план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері постачання теплоенергії та гарячої води

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 23 лютого відбулось онлайн-засідання Антикризового енергетичного штабу.

Передає Урядовий портал.

Участь у нараді взяли Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, перший заступник Міністра енергетики Юрій Вітренко, інші представники Уряду, народні депутати, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, міські голови, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, голова правління «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Під час засідання члени Антикризового енергетичного штабу затвердили план дій щодо реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води, підписаний 9 лютого цього року.

За підсумками засідання Прем’єр-міністр дав доручення НКРЕКП спільно з НАК «Нафтогаз Україна» верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств. Водночас Антикризовий енергетичний штаб на базі Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики має визначити механізми погашення заборгованості та спільно з Міністерством фінансів знайти джерела для їх фінансування.

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