Держенергонагляд хоче контролювати роботу електроустановок

В Україні існує значна кількість споживачів електричної енергії, які є власниками електричних мереж, через які здійснюється електропостачання інших споживачів.

При цьому, електрична мережа – це сукупність енергетичних установок (підстанцій, розподільних установок та ліній електропередачі, які їх з’єднують) для передачі та розподілу електричної енергіі, пише пресслужба Держгеонагляду.

Відсутність обслуговування та контролю за функціонуванням такої інфраструктури незмінно викликає проблеми якості, безпечності та безперебійності електропостачання споживачів, так званих субспоживачів, які, по суті, стали заручниками бездіяльності власників електричних мереж. Наразі, такі споживачі, що здійснюють розподіл електричної енергії іншим, формують своєрідну особливу групу непобутових споживачів.

Іншим варіантом розв’язання проблеми в Держенергонагляді назвали внесення змін до чинного законодавства шляхом створення підконтрольної інспекції особливої ​​групи побутових споживачів.

Крім того, у відомстві вважають за доцільне посилити адміністративну відповідальність власників електричних мереж (основних споживачів) за допомогою внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Держенергонагляд обмежений в своїх діях по нагляду (контролю) за технічним станом енергетичної інфраструктури споживачів. Оскільки, відповідно до абзацу 2 статті 9 закону України «Про ринок електричної енергії», державний енергетичний нагляд в електроенергетиці не поширюється на споживачів в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж», — йдеться у повідомленні.

Як підкреслили в інспекції, в Україні існує значна кількість споживачів електричної енергії, які є власниками електричних мереж, через які здійснюється електропостачання інших споживачів.

Раніше «Термінал» писав, у Держенергонагляді створено Координаційну раду з питань основної діяльності.