ГарПок продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію з постачанням у березні

Успішно завершився черговий аукціон з продажу відновлюваної електроенергії на біржі. Торги, які ініціювало державне підприємство «Гарантований покупець», відбулися 22 лютого 2021 року на

ТБ «Українська енергетична біржа». В результаті вдалося реалізувати 100 % запропонованої до продажу електроенергії.

Повідомляє Гарантований покупець.

Продано близько 139 тисяч МВт•год електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел. Зокрема, базове та денне навантаження для окремих годин доби з постачанням у березні.

В ході торгів на підвищення ціни за деякими продуктами досягли значення у 1631 грн/МВт•год. Електроенергію у Гарантованого покупця придбали 12 компаній, більшість з яких брали участь у подібних аукціонах не вперше.

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