Іран візьме участь в наступному засіданні моніторингового комітету ОПЕК +

Іран 3 березня візьме участь в наступному засіданні моніторингового комітету ОПЕК +.

Республіка входить в ОПЕК, але не представлена ​​в комітеті. Вона звільнена від зобов’язань по скороченню видобутку в рамках угоди ОПЕК +. У міністерський моніторинговий комітет входять вісім країн з 23 беруть участь в угоді, пише АНГІ.

З травня 2020 року його засідає щомісяця, контролюючи хід виконання угоди по скороченню видобутку нафти.

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