Запаси вугілля на ТЕС на дві третини меньше від мінімальних, — Укренерго

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною.

Повідомляє Укренерго.

Зокрема, станом на 21 лютого, запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 8,3 рази до 301,1 тис. тонн, із них газового вугілля – в 11,2 рази до 190,4 тис. тон, антрацитового – в 3,3 рази до 110,7 тис. тонн. Зазначимо, що вугілля на складах ТЕС складає лише 34% від мінімально необхідних запасів.

При цьому, близько 51,6% запасів вугілля (155,5 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

На кінець тижня, в порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися лише на 1% (-1,8 тис. тонн), тоді як антрацитового — на 8,7% (-10,5 тис. тонн).

Раніше Термінал писав, що Держенергонагляд назвав причини зупинок енергоблоків ТЕС.