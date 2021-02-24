2021-02-24: Ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у середу зранку під час торгів змніилися в ціні до 65,01 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,55%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,09 долара за барель, втративши 0,94%.

Ціни на нафту падають в середу після того, як галузеві дані показали несподіване збільшення запасів в США минулого тижня, оскільки морози в південних штатах обмежили попит з боку нафтопереробних заводів, які були змушені закритися, пише «Investing.com».

Запаси нафти виросли на 1 мільйон барелів за тиждень, що закінчився 19 лютого, повідомив у вівторок Американський інститут нафти (API), в порівнянні з прогнозами зниження на 5,2 мільйона барелів відповідно до опитування Рейтер.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,44% до $ 65,08 за барель до 8:58 МСК, марки WTI — на 0,83% до $ 61,16 за барель. «Головне питання — наскільки швидко відновляться поставки нафти в США», — сказав аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар. «Схоже, що поставки будуть відновлюватися швидше, ніж нафтопереробні заводи зможуть їх прийняти, і в наступні кілька тижнів пропозиція буде перевищувати попит. Це створить негативний тиск на ринок».