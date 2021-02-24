Держгеонадра за два місяці цього року виставила на аукціони 86 ділянок

Державна служба геології та надр України за перші два місяці 2021 виставила на електронні торги більше ділянок надр, аніж за весь минулий рік.

Повідомляє Держгеонадра.

«Станом на кінець лютого 2021 року Служба виставила на аукціони вже 86 ділянок – більше, аніж за весь минулий рік. Цей показник є свідченням довіри ринку до регулятора. Ми очікуємо, що за підсумками 2021 року кількість проданих лотів збільшиться удвічі, перевищивши 100 об’єктів», – розповідає голова Служби Роман Опімах.

Держгеонадра оголосили сьомий аукціон. Загальна початкова вартість 13 лотів становить понад 12,3 млн грн. Торги відбудуться 14 квітня 2021 року та проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу. Більшість об’єктів номіновані надрокористувачами.

Повний перелік ділянок надр, які виставлені на сьомий аукціон 2021 року, доступні на сайті Державної служби геології та надр України. Серед запропонованих лотів є ділянки з покладами бурштину, підземних вод, вапняків, гранітів і титанових руд.

Раніше Термінал писав, що у Держгеонадрах розробили нову Методику визначення початкової вартості спецдозволу на користування надрами.