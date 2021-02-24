Держгеонадра за два місяці цього року виставила на аукціони 86 ділянок

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: , ,

Держгеонадра за два місяці цього року виставила на аукціони 86 ділянок

Державна служба геології та надр України за перші два місяці 2021 виставила на електронні торги більше ділянок надр, аніж за весь минулий рік.

Повідомляє Держгеонадра.

«Станом на кінець лютого 2021 року Служба виставила на аукціони вже 86 ділянок – більше, аніж за весь минулий рік. Цей показник є свідченням довіри ринку до регулятора. Ми очікуємо, що за підсумками 2021 року кількість проданих лотів збільшиться удвічі, перевищивши 100 об’єктів», – розповідає голова Служби Роман Опімах.

Держгеонадра оголосили сьомий аукціон. Загальна початкова вартість 13 лотів становить понад 12,3 млн грн. Торги відбудуться 14 квітня 2021 року та проходитимуть на платформі Прозорро.Продажі в режимі реального часу. Більшість об’єктів номіновані надрокористувачами.

Повний перелік ділянок надр, які виставлені на сьомий аукціон 2021 року, доступні на сайті Державної служби геології та надр України. Серед запропонованих лотів є ділянки з покладами бурштину, підземних вод, вапняків, гранітів і титанових руд.

Раніше Термінал писав, що у Держгеонадрах розробили нову Методику визначення початкової вартості спецдозволу на користування надрами.

Автор:

(Всего статей: 17834)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: