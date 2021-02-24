Експосадовці Укренерго підозрюють у завданні збитків на 380 млн грн

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишнім начальнику департаменту та голові тендерного комітету Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, посадовці держпідприємства умисно створили умови, які призвели до безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції одного з учасників торгів при закупівлі комплексу робіт та послуг по договору підряду на будівництво підстанції «Кремінська» у Луганській області. Ця підстанція є вкрай важливою для забезпечення енергопостачання частини Луганської області, яка після початку бойових дій у 2014 році залишилась відрізаною від єдиної енергосистеми України через пошкодження частини високовольтних ліній.

Таким чином, внаслідок завищення предмету закупівлі та зайвих витрат державній компанії «Укренерго» спричинено матеріальні збитки на суму понад 380 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управлінням Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

«Термінал» писав, у 2020 році на лініях електропередачі 330 та 750 кВ під робочою напругою, без вимкнення ліній, було замінено 390 елементів на трьох магістральних ЛЕП. Завдяки цьому за рік планові вимкнення ліній для проведення ремонтних робіт було скорочено на 59 днів.