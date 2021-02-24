Експосадовці Укренерго підозрюють у завданні збитків на 380 млн грн

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: ,

Експосадовці Укренерго підозрюють у завданні збитків на 380 млн грн

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишнім начальнику департаменту та голові тендерного комітету Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, посадовці держпідприємства умисно створили умови, які призвели до безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції одного з учасників торгів при закупівлі комплексу робіт та послуг по договору підряду на будівництво підстанції «Кремінська» у Луганській області. Ця підстанція є вкрай важливою для забезпечення енергопостачання частини Луганської області, яка після початку бойових дій у 2014 році залишилась відрізаною від єдиної енергосистеми України через пошкодження частини високовольтних ліній.

Таким чином, внаслідок завищення предмету закупівлі та зайвих витрат державній компанії «Укренерго» спричинено матеріальні збитки на суму понад 380 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управлінням Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

«Термінал» писав, у 2020 році на лініях електропередачі 330 та 750 кВ під робочою напругою, без вимкнення ліній, було замінено 390 елементів на трьох магістральних ЛЕП. Завдяки цьому за рік планові вимкнення ліній для проведення ремонтних робіт було скорочено на 59 днів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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