Герус: Прогнозний баланс на 2021 рік поки не збігся за жодним ключовим показником

Всього за 22 дні лютого країна спожила 10 836 млн кВт-год електроенергії, що на 7,7% більше прогнозу та на 9,8% більше відповідного періоду минулого року.

Про це у Телеграм написав голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.



За його словами, допомагав збалансувати енергосистему імпорт, додаткова генерація Енергоатому, а також Укргідроенерго (ГЕС/ГАЕС), які виробили відповідно на 4,9% та 30,3% більше, аніж було заплановано у прогнозному балансі.

«Менше прогнозного балансу згенерувала теплова генерація, та особливо виробники за «зеленим» тарифом (ВДЕ), які виробили лише 71,6% від плану. У січні ВДЕ виробили лише 76% від плану, а у жовтні-грудні лише 65%-75% від плану закладеного у прогнозний баланс. Звичайна помилка — це коли помиляються в обидві сторони, а тут більше схоже на систематичне завищення показника ВДЕ у прогнозному балансі, що призвело до неправильних очікувань по генерації», — написав він.

Прогнозний баланс на 2021 рік був складений/підписаний у листопаді 2020 року.

«Термінал» писав, Герус — Парламент працює над законом щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.