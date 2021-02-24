Герус: Прогнозний баланс на 2021 рік поки не збігся за жодним ключовим показником

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: , ,

Герус: Прогнозний баланс на 2021 рік поки не збігся за жодним ключовим показником

Всього за 22 дні лютого країна спожила 10 836 млн кВт-год електроенергії, що на 7,7% більше прогнозу та на 9,8% більше відповідного періоду минулого року.
Про це у Телеграм написав голова комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, допомагав збалансувати енергосистему імпорт, додаткова генерація Енергоатому, а також Укргідроенерго (ГЕС/ГАЕС), які виробили відповідно на 4,9% та 30,3% більше, аніж було заплановано у прогнозному балансі.

«Менше прогнозного балансу згенерувала теплова генерація, та особливо виробники за «зеленим» тарифом (ВДЕ), які виробили лише 71,6% від плану. У січні ВДЕ виробили лише 76% від плану, а у жовтні-грудні лише 65%-75% від плану закладеного у прогнозний баланс. Звичайна помилка — це коли помиляються в обидві сторони, а тут більше схоже на систематичне завищення показника ВДЕ у прогнозному балансі, що призвело до неправильних очікувань по генерації», — написав він.

Прогнозний баланс на 2021 рік був складений/підписаний у листопаді 2020 року.

«Термінал» писав, Герус — Парламент працює над законом щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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