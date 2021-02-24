Російська Федерація припинила транзит газу через Казахстан

Росія припинила транзит газу через Казахстан магістральним газопроводом «Союз» через аварію, яка сталася 23 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики РФ.
«23 лютого в 07-37 виявлено падіння тиску газу в магістральному газопроводі Оренбург — Новопсков (ТОВ «Газпромтрансгаз Єкатеринбург»). Припинений транзит газу через ГВС Олексіївка через територію Республіки Казахстан», — пише пресслужба.
В міненерго РФ додали, що дефіцит транзитних потужностей у напрямку Казахстану Росія намагається перекрити через збільшені постачання через ГВС Домбровська.
Про аварію повідомляється, що це «пошкодження газопроводу на 108 кілометрі газопроводу «Союз» діаметром 1400 із загорянням газу».
Наразі відбувається вигоряння газу, що знаходиться на пошкодженій ділянці.
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