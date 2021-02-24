УЕБ: 45 учасників стали переможцями аукціону з продажу скрапленого газу

На Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку виробництва АТ «Укргазвидобування».

На аукціон було виставлено 9 позицій, загальним обсягом 10 070 т, вартістю 192,44 млн. грн, пише пресслужба УЕБ.

«За результатами торгів було реалізовано 6 821 т скрапленого газу, це 67,7% від виставленого об’єму, на загальну вартість 160,46 млнгрн. Середньозважена ціна склала 23 457.61 грн за тонну ресурсу, що транспортується автотранспортом, та 23 549.98 грн за тонну транспортуванням залізницею/автотранспортом», — йдеться у повідомленні.

Збільшення обсягів продажу скрапленого газу на УЕБ з початку року відбиває загальну тенденцію зростання споживання даного ресурсу.

«Результати аукціону продемонстрували наявність високої конкуренції та значний інтерес учасників ринку до аукціонів по скрапленому газу. Це також пояснюється пожвавленням на ринку, яке спричинило ряд обставин — коливання курсу валют та ціни на європейському ринку. Українська енергетична біржа, як надійний майданчик, забезпечує усім учасникам рівний доступ до аукціонів, за результатами яких формуються ринкові ціни», — сказав генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.