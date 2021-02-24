УЕБ: 45 учасників стали переможцями аукціону з продажу скрапленого газу

Обновлено: Февраль 24, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: 45 учасників стали переможцями аукціону з продажу скрапленого газу

На Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку виробництва АТ «Укргазвидобування».

На аукціон було виставлено 9 позицій, загальним обсягом 10 070 т, вартістю 192,44 млн. грн, пише пресслужба УЕБ.

«За результатами торгів було реалізовано 6 821 т скрапленого газу, це 67,7% від виставленого об’єму, на загальну вартість 160,46 млнгрн. Середньозважена ціна склала 23 457.61 грн за тонну ресурсу, що транспортується автотранспортом, та 23 549.98 грн за тонну транспортуванням залізницею/автотранспортом», — йдеться у повідомленні.

Збільшення обсягів продажу скрапленого газу на УЕБ з початку року відбиває загальну тенденцію зростання споживання даного ресурсу.

«Результати аукціону продемонстрували наявність високої конкуренції та значний інтерес учасників ринку до аукціонів по скрапленому газу. Це також пояснюється пожвавленням на ринку, яке спричинило ряд обставин — коливання курсу валют та ціни на європейському ринку. Українська енергетична біржа, як надійний майданчик, забезпечує усім учасникам рівний доступ до аукціонів, за результатами яких формуються ринкові ціни», — сказав генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Автор:

(Всего статей: 9776)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: