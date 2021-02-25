2021-02-25: Світові ціни на нафту підскочили до $67 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 67,40 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,54%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,48 долара за барель, додавши 0,41%.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:47 мск становить $ 67,44 за барель, що на $ 0,40 (0,60%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, пише «Investing.com».

За підсумками торгів 24 лютого ці контракти подорожчали на $ 1,67 (2,6%) — до максимальних з початку січня 2020 року $ 67,04 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,29 (0,46%) — до $ 63,51 за барель. Напередодні ці контракти піднялися в ціні на $ 1,55 (2,5%) — до $ 63,22 за барель. За даними Dow Jones Market Data, це максимальний рівень на закриття торгів з 6 січня минулого року.