Центренерго просить Міненерго обговорити реструктуризацію боргів

Обновлено: Февраль 25, 2021. Тэги: , , ,

Центренерго просить Міненерго обговорити реструктуризацію боргів

Проблеми реструктуризації боргів та перспективи постачання вугілля державними шахтами у 2021-2022 р.р. – два основних питання, котрі озвучив 23 лютого на засіданні Антикризового енергетичного штабу генеральний директор ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський.

Про це пише пресслужба Центренерго.

Упродовж січня-лютого 2021 року на виконання рішень нарад в РНБО, Міністерстві енергетики та в Офісі Президента, з метою збереження енергетичної безпеки держави були включені в роботу додаткові блоки на ТЕС ПАТ «Центренерго» з використанням газу.

Уже 2 березня «Центренерго» має розрахуватися з ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг». Однак, враховуючи дебіторську заборгованість ДП «Енергоринок» у майже 1,5 мільярда гривень, що утворилася ще за старої моделі ринку, а також борг НЕК «Укренерго», який не може бути погашений через власну значну дебіторську заборгованість «Укренерго», вільних коштів для незапланованих витрат ПАТ «Центренерго» не має. А штрафні багатомільйонні санкції за контрактом знищать економіку ПАТ «Центренерго». Переговори з ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг» про реструктуризацію  поки тривають. Між тим, питання боргів перед державними компаніями енергетичного сектору має системний характер і потребує вирішення на державному рівні.

Тому Олександр Корчинський звернувся до урядовців з проханням про проведення наради під головуванням Міненерго, за участі ПАТ «Центренерго», НАК «Нафтогаз», ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок» з метою напрацювання механізму реструктуризації.

Темою для другої наради, яку керівник ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський пропонує урядовцям зібрати за участю всіх зацікавлених сторін, є перспективи постачання тепловій генерації вже наступного опалювального сезону вугілля вітчизняного видобутку. Вже сьогодні важливо розуміти реальні ресурси державних вугледобувних підприємств і обсяги вугілля, якими вони гарантовано зможуть забезпечити потреби теплоелектростанцій. Адже подбати про покриття дефіциту державного вугілля іншими контрактами, в тому числі імпортом, на достатні для проходження осінньо-зимового періоду обсяги виробники електроенергії повинні вже зараз.

Раніше «Термінал» писав, Державні вугледобувні підприємства спроможні забезпечити потреби ТЕС ПАТ «Центренерго» лише на третину від потреби.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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