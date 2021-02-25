Центренерго просить Міненерго обговорити реструктуризацію боргів

Проблеми реструктуризації боргів та перспективи постачання вугілля державними шахтами у 2021-2022 р.р. – два основних питання, котрі озвучив 23 лютого на засіданні Антикризового енергетичного штабу генеральний директор ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський.

Про це пише пресслужба Центренерго.

Упродовж січня-лютого 2021 року на виконання рішень нарад в РНБО, Міністерстві енергетики та в Офісі Президента, з метою збереження енергетичної безпеки держави були включені в роботу додаткові блоки на ТЕС ПАТ «Центренерго» з використанням газу.

Уже 2 березня «Центренерго» має розрахуватися з ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг». Однак, враховуючи дебіторську заборгованість ДП «Енергоринок» у майже 1,5 мільярда гривень, що утворилася ще за старої моделі ринку, а також борг НЕК «Укренерго», який не може бути погашений через власну значну дебіторську заборгованість «Укренерго», вільних коштів для незапланованих витрат ПАТ «Центренерго» не має. А штрафні багатомільйонні санкції за контрактом знищать економіку ПАТ «Центренерго». Переговори з ТОВ «ГК «Нафтогаз трейдинг» про реструктуризацію поки тривають. Між тим, питання боргів перед державними компаніями енергетичного сектору має системний характер і потребує вирішення на державному рівні.

Тому Олександр Корчинський звернувся до урядовців з проханням про проведення наради під головуванням Міненерго, за участі ПАТ «Центренерго», НАК «Нафтогаз», ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок» з метою напрацювання механізму реструктуризації.

Темою для другої наради, яку керівник ПАТ «Центренерго» Олександр Корчинський пропонує урядовцям зібрати за участю всіх зацікавлених сторін, є перспективи постачання тепловій генерації вже наступного опалювального сезону вугілля вітчизняного видобутку. Вже сьогодні важливо розуміти реальні ресурси державних вугледобувних підприємств і обсяги вугілля, якими вони гарантовано зможуть забезпечити потреби теплоелектростанцій. Адже подбати про покриття дефіциту державного вугілля іншими контрактами, в тому числі імпортом, на достатні для проходження осінньо-зимового періоду обсяги виробники електроенергії повинні вже зараз.

Раніше «Термінал» писав, Державні вугледобувні підприємства спроможні забезпечити потреби ТЕС ПАТ «Центренерго» лише на третину від потреби.