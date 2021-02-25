Кабмін призначив голову Держагентства з управління Зоною відчуження

Уряд на засіданні призначив головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Костюка Сергія Миколайовича.
Про це у Facebook написав постійний представник КМУ у Верховній Раді Василь Мокан.
«Призначення Костюка Сергія Миколайовича — головою Державного агентства України з управління зоною відчуження», — написав він.
В 2018-2019 роках Костюк очолював державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат», в 2019-2020 роках — державне спеціалізоване підприємство «Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами».
Раніше «Термінал» писав, що з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження.