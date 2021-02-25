Регулятор оштрафував Лубнигаз через чисельні звернення громадян

НКРЕКП на засіданні 24 лютого ухвалила рішення щодо покладання штрафних санкцій на АТ «Лубнигаз».

Підставою для перевірки АТ були чисельні звернення громадян м. Лубни у зв`язку із припиненням розподілу природного газу та здійснення неправомірного визначення річної замовленої потужності, пише пресслужба НКРЕКП у Фейсбук.

«За результатами перевірки НКРЕКП на АТ «Лубнигаз» було накладено штраф у розмірі 102 000 гривень за недотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов», — йдеться у повідомленні.

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