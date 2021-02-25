Суд Англії не задовольнив вимоги «Татнєфті» до Коломойського та Боголюбова на $294 млн

Високий суд Англії та Уельсу відмовив ПАТ «Татнєфть» у позові до українських олігархів, зокрема Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, щодо стягнення з них 294,3 млн доларів відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Укртатнафти.

«Високий суд Англії та Уельсу всебічно вивчив матеріали справи, які стосувались подій, пов’язаних з ПАТ «Укртатнафта» в період 2007-2009 років, та повністю відмовив у задоволенні вимог ПАТ «Татнєфть», — йдеться у повідомленні.

24 лютого 2021 року Високий суд Англії та Уельсу опублікував рішення у справі щодо позову ПАТ «Татнєфть» до Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського, Павла Овчаренка щодо відшкодування шкоди згідно статті 1064 ГК РФ сумою 294,3 млн. доларів.

Справа розглядалась з 2016 року.

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