У січні борг учасників ринку перед ОГТСУ зріс на 20%

У січні 2021 року приріст заборгованості учасників ринку перед ОГТСУ за відібраний з системи магістральних газопроводів газ склав 431 млн грн (+20%).

Сумарний борг перед компанією за утворені негативні небаланси становить 1 983 млн грн, з них 1 701 млн грн (86%) – частка операторів газоразподільних мереж (обл,- та міськгазів), пише пресслужба ОГТСУ.

«Найбільший приріст заборгованості серед облгазів – у незмінних «лідерів» рейтингу боржників, а саме: Донецькоблгаз (+243 млн грн у січні), Тернопільміськгаз (+104 млн грн), а також Мелітопольгаз (+13 млн грн). Ця ситуація потребує особливого правового врегулювання та не може бути списана на якісь невеличкі негаразди на ринку», — йдеться у повідомленні.

Сукупна заборгованість Донецькоблгазу та Тернопільміськгазу становить 1 025 млн грн (649 млн грн та 376 млн грн відповідно). Це 60% усієї заборгованості облгазів. Проблема є критичною та потребує негайного втручання правоохоронних органів: тривалий безоплатний відбір значних обсягів газу цими облгазами та накопичення боргів створюють загрозу для стабільної роботи Оператора ГТС, а відтак із часом прямо чи опосередковано ляжуть тягарем на плечі споживача.

«Сьогодні борги учасників ринку перед ОГТСУ сягають майже 2 млрд грн. Для порівняння: у поточному році заплановані витрати на обстеження, діагностику, ремонти та технічне обслуговування магістральних газопроводів – 7,8 млрд грн. Тобто борги вже перевищують чверть річних витрат, які необхідні для надійної та безпечної роботи газотранспортної системи. Чому ГТС має розраховуватися за чиюсь безвідповідальність та неефективне управління? Особливу увагу хочу звернути на динаміку та обсяги боргів Тернопільміськгазу та Донецькоблгазу. Те, що більша частина боргу облгазів припадає саме на ці підприємства, дає обґрунтовані підстави вважати, що ці компанії експлуатують газорозподільні мережі неефективно та не використовують кошти за цільовим призначенням. У кінцевому результаті така поведінка може призвести до загроз техногенної безпеки для споживачів», – сказав генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Читайте в «Терміналі», в 2020 році ОГТСУ скоротив викиди діоксиду вуглецю на 58% (до 1507 тис. тонн), викиди забруднюючих речовин на 4% (до 35 тис. тонн),промислові відходи на 47% (до 0,12 тис. тонн),побутові відходи на 25% (до 1 тис. тонн).