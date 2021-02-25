Україна і Польща обговорили заходи проти Північного потоку-2

Президент України Володимир Зеленський і глава Польщі Анджей Дуда обговорили подальші кроки з протидії реалізації проєкту «Північний потік-2».

Про це повідомила пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проєкту «Північний потік-2» і домовилися максимально залучати до цього міжнародне співтовариство.

«Цей проект, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту – це гарантія енергетичної безпеки Європи», – сказав Президент України.

Відзначається, що сторони дійшли згоди в тому, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Читайте в «Терміналі», санкції США проти газопроводу «Північний потік-2″ призвели до того, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою діяльність у цьому проєкті. Про це йдеться в оприлюдненій в понеділок, 22 лютого, доповіді Державного департаменту США до Конгресу.

