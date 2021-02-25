Укренерго планує в 2021 році збільшити інвестиції в електромережі на 40%

НКРЕКП схвалила проєкт постанови про схвалення інвестиційної програми НЕК «Укренерго» на 2021 рік.



Документом пропонується встановити річний обсяг інвестицій Компанії на рівні 4,33 млрд грн, пише пресслужба Укренерго.

Подальший розгляд проєкту інвестпрограми відбудеться на громадських обговореннях.

Загалом загальний обсяг інвестицій Укренерго у 2021 році планується збільшити на 40% у порівнянні з попереднім роком (3,1 млрд грн). Це пов’язано зі збільшенням фінансування за рахунок кредитних коштів. Зокрема, у річному обсязі фінансування у 2021 році кредитні кошти складають близько 68% від загального обсягу, а порівняно з минулим роком їх обсяг зріс майже на 50%.

На сьогодні ключовими фінансовими партнерами Укренерго, які надають кредити для реалізації низки проєктів будівництва та реконструкції, є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, банк уряду Німеччини KfW та інші. Перевагою кредитного фінансування міжнародними фінансовими інституціями є низькі кредитні ставки та тривалий термін повернення кредиту, завдяки чому не потрібно різко збільшувати тарифи Компанії для реалізації проєктів.

Основними об’єктами інвестиційної програми Укренерго на 2021 рік є:

початок будівництва ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС – Білицька, Куп’янськ – Кремінська і Дністровська ГАЕС – Вінницька 750;

встановлення АТ-3 на підстанції (ПС) 330 кВ «Чернівецька» та АТ-1 на ПС 750 «Вінницька»;

реконструкція з оновленням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП) на ПС 330 кВ «Рівне», «Ковель», «Івано -Франківськ», «Богородчани», 220 кВ «Калуш» та «Борислав»;

реконструкція ПС 330 кВ «Броварська» зі встановленням АТ-3;

реконструкція відкритих розподільчих пристроїв (ВРП) та іншого обладнання на ПС 750 кВ «Запорізька», ПС 330 кВ «Кременчук», «Залютине», «Харківська» та «Нивки»;

реконструкція ВРП з встановленням АТ-3 на ПС 330 кВ «Новокиївська».

будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська»;

будівництво підстанції 330 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 кВ.

Читайте в «Терміналі», за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишнім начальнику департаменту та голові тендерного комітету Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

