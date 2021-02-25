Укртранснафта заявила про приймання на зберігання об’єктів нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок

АТ «Укртранснафта» приймає на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».



За рішенням Вищого антикорупційного суду, компанія має забезпечити охорону та утримання в належному стані об’єктів нафтопродуктопроводу, що розташовані на території України.

При цьому компанія не здійснюватиме управління системою, пише пресслужба Укртранснафти.

Витрати на утримання трубопроводу погоджені акціонером Укртранснафти — НАК «Нафтогаз України», а держава має компенсувати компанії ці видатки відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, об’єкти нафтопродуктопроводу були арештовані за рішенням Вищого антикорупційного суду 23 лютого 2021 року. Суд визначив, що до обрання управителя майном за результатами конкурсу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), воно перебуватиме на відповідальному зберіганні Укртранснафти.

Читайте в «Терміналі», Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого 2021 року.

