2021-02-26: Нафта Brent торгується близько $66 за барель

Обновлено: Февраль 26, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-02-26: Нафта Brent торгується близько $66 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 66,21 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,00%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 62,79 долара за барель, втративши 1,16%.

Нафтові знижуються , але завершують зростанням четвертий місяць поспіль, пише «Investing.com».

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск склала $ 66,25 за барель, що на $ 0,63 (0,94%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 25 лютого ці контракти подешевшали на $ 0,16 (0,2%) — до $ 66,88 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 62,81 за барель, що на $ 0,72 (1,13%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. Напередодні ці контракти подорожчали на $ 0,31 (0,5%) — до $ 63,53 за барель, максимуму з 1 травня 2019 року.

У центрі уваги ринку засідання ОПЕК +, намічене на наступний тиждень, і трейдери чекають від нього сигналів про можливу зміну стратегії. Раніше на цьому тижні агентство Reuters повідомило, що ОПЕК +, можливо, буде обговорювати збільшення видобутку на 500 тис. Барелів на добу в ході березневої зустрічі.

«Термінал» раніше писав, світові ціни на нафту підскочили до $67 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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