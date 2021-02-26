2021-02-26: Нафта Brent торгується близько $66 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 66,21 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,00%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 62,79 долара за барель, втративши 1,16%.

Нафтові знижуються , але завершують зростанням четвертий місяць поспіль, пише «Investing.com».



Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 мск склала $ 66,25 за барель, що на $ 0,63 (0,94%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 25 лютого ці контракти подешевшали на $ 0,16 (0,2%) — до $ 66,88 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $ 62,81 за барель, що на $ 0,72 (1,13%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. Напередодні ці контракти подорожчали на $ 0,31 (0,5%) — до $ 63,53 за барель, максимуму з 1 травня 2019 року.

У центрі уваги ринку засідання ОПЕК +, намічене на наступний тиждень, і трейдери чекають від нього сигналів про можливу зміну стратегії. Раніше на цьому тижні агентство Reuters повідомило, що ОПЕК +, можливо, буде обговорювати збільшення видобутку на 500 тис. Барелів на добу в ході березневої зустрічі.

«Термінал» раніше писав, світові ціни на нафту підскочили до $67 за барель.