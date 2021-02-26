Енергоатом продав ГарПоку електроенергію, необхідну для покриття потреб населення у березні

За спецзобов’язаннями, покладеними на Компанію, ціна продажу склала 150 грн/МВт·год (без ПДВ).

Як повідомляє «Енергоатом-трейдинг», з початку роботи нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, Енергоатом продав «ГарПоку» 87,7 млрд кВт-год електроенергії. З цього об’єму 10,5 млрд кВт-год було реалізовано вже поточного року. Тож переживати за світло у домівках не варто – українські атомні електростанції здатні виробити його у більш ніж достатніх для громадян об’ємах.

Додамо, що Енергоатом повідомив, що продав ДП «Гарантований покупець» на березень цього року 3,56 млн МВт-год електроенергії – обсяг, необхідний для повного покриття потреб населення України.

Читайте в «Терміналі» ще, Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує розрахунки з виробниками електроенергії – за товарну продукцію 2020 року сплачено 4,46 млрд грн.