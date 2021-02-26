Енергоатом продав ГарПоку електроенергію, необхідну для покриття потреб населення у березні

Обновлено: Февраль 26, 2021. Тэги: ,

Енергоатом продав ГарПоку електроенергію, необхідну для покриття потреб населення у березні

За спецзобов’язаннями, покладеними на Компанію, ціна продажу склала 150 грн/МВт·год (без ПДВ).

Як повідомляє «Енергоатом-трейдинг», з початку роботи нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, Енергоатом продав «ГарПоку» 87,7 млрд кВт-год електроенергії. З цього об’єму 10,5 млрд кВт-год було реалізовано вже поточного року. Тож переживати за світло у домівках не варто – українські атомні електростанції здатні виробити його у більш ніж достатніх для громадян об’ємах.

Додамо, що Енергоатом повідомив, що продав ДП «Гарантований покупець» на березень цього року 3,56 млн МВт-год електроенергії – обсяг, необхідний для повного покриття потреб населення України.

Читайте в «Терміналі» ще, Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує розрахунки з виробниками електроенергії – за товарну продукцію 2020 року сплачено 4,46 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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