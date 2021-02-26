Німеччина вивчає чотири варіанти дій по Північному потоку-2

Уряд ФРН з метою знаходження компромісу з США з приводу «Північного потоку 2″ вивчає чотири варіанти дій, пише видання Handelsblatt.

Передає Прайм.

Серед р варіантів дій — сценарій, при якому США відмовляються від погроз санкціями, якщо буде знята або хоча б знижена небезпека для України. Цей варіант передбачає так званий «механізм відключення» — припинення подачі газу в разі, якщо Росія зупинить транспортування газу через територію України. Йдеться про те, щоб Північний потік-2 не використовувався як зброя проти України, вказує газета.

Інша опція полягає в заморожуванні будівництва з метою проведення переговорів, однак тут виникає питання про те, яким чином використовувати виграний час. Згідно з виданням, в Держдепі США обговорюється можливість створення комісії, якій буде доручено вироблення практичних рішень, до роботи даного відомства будуть залучені не тільки американці, а й європейці.

Третій варіант дій передбачає надання інвестиційної допомоги Україні, що дозволить пом’якшити позицію Вашингтона.

Нарешті, четвертий варіант передбачає продовження будівництва газопроводу всупереч усім заходам протидії проекту, пише ЗМІ.

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