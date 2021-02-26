ОГТСУ закупив пересувні електротехнічні лабораторії

Обновлено: Февраль 26, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ закупив пересувні електротехнічні лабораторії

Оператор ГТС України закупив 4 нові електротехнічні лабораторії на базі автомобіля Peugeot Boxer.

З їх допомогою компанія проводитиме діагностику та контроль технічного стану енергетичного обладнання  на об’єктах ГТС, пише пресслужба ОГТСУ.

«Ми запланували посилене обстеження інфраструктури ГТС на 2021 рік як із залученням підрядних організацій, так і власними силами. Контроль за станом обладнання є засадою стабільної й безпечної роботи усього виробничого комплексу на промисловому підприємстві», – прокоментував Юрій Зябченко, головний інженер ОГТСУ.

Спецавтомобілі вже поставлені на центральний склад ОГТСУ та найближчим часом будуть передані у виробничі підрозділи – Боярське, Богородчанське, Золотоніське та Запорізьке лінійно-виробничі управління магістральних газопроводів. Вони також будуть залучені в роботах на інших виробничих підрозділах компанії.

Компанія планує закупити ще кілька мобільних лабораторій, щоб посилити внутрішню експертизу з діагностування та контролю технічного стану енергетичного обладнання.

Читайте в «Терміналі» також, Оператор ГТС України приєднався до проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», підписавши з партнерами проєкту меморандум про співпрацю у сфері розбудови спроможності з інформаційної безпеки та захисту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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