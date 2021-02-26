ОГТСУ закупив пересувні електротехнічні лабораторії

Оператор ГТС України закупив 4 нові електротехнічні лабораторії на базі автомобіля Peugeot Boxer.

З їх допомогою компанія проводитиме діагностику та контроль технічного стану енергетичного обладнання на об’єктах ГТС, пише пресслужба ОГТСУ.

«Ми запланували посилене обстеження інфраструктури ГТС на 2021 рік як із залученням підрядних організацій, так і власними силами. Контроль за станом обладнання є засадою стабільної й безпечної роботи усього виробничого комплексу на промисловому підприємстві», – прокоментував Юрій Зябченко, головний інженер ОГТСУ.

Спецавтомобілі вже поставлені на центральний склад ОГТСУ та найближчим часом будуть передані у виробничі підрозділи – Боярське, Богородчанське, Золотоніське та Запорізьке лінійно-виробничі управління магістральних газопроводів. Вони також будуть залучені в роботах на інших виробничих підрозділах компанії.

Компанія планує закупити ще кілька мобільних лабораторій, щоб посилити внутрішню експертизу з діагностування та контролю технічного стану енергетичного обладнання.

Читайте в «Терміналі» також, Оператор ГТС України приєднався до проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», підписавши з партнерами проєкту меморандум про співпрацю у сфері розбудови спроможності з інформаційної безпеки та захисту.