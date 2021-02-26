ОПЕК + на початку березня вирішуватиме питання цін на нафту

На найближчій зустрічі ОПЕК + 4 березня може зважитися на майбутнє котирувань бареля.

Про це пише АНГІ.

На думку глави відділу стратегій на товарно-сировинному ринку Saxo Bank Оле Хансена, ОПЕК +, швидше за все, погодиться на скромне збільшення видобутку в районі 500 тисяч барелів на день.

«Термінал» писав, що ОПЕК знизила прогноз по зростанню попиту на нафту в світі в 2021 році на 0,1 мільйона барелів на добу, до 5,8 мільйона барелів на добу, йдеться в щомісячній доповіді організації.

Нагадаємо, Іран планує взяти участь в наступному засіданні моніторингового комітету ОПЕК +.

Республіка входить в ОПЕК, але не представлена ​​в комітеті. Вона звільнена від зобов’язань по скороченню видобутку в рамках угоди ОПЕК +.

