Підприємства ТКЕ можуть отримати відстрочку для частини платежів за газ

Підприємства теплоенергетики зможуть відстрочити частину платежів за газ, використаний у січні-квітні 2021 року для виробництва теплової енергії для населення, до 30 вересня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Відстрочка надаватиметься на різницю між ціною, встановленою в межах спецобов’язків (ПСО, п.13 Постанови КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867), та ціною природного газу, що враховувалася при формуванні тарифу для тепловика (але не нижчою за граничну ціну природного газу для побутових споживачів, що передбачена Постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236).

НАК «Нафтогаз України» вже підготував проєкт додаткової угоди та процедуру, яку мають пройти підприємства ТКЕ для отримання відтермінування.

Ознайомитися з усіма умовами надання відтермінування платежів за газ, а також сканом проєкту додаткової угоди, підприємства ТКЕ можуть у спеціальному розділі на сайті Групи Нафтогаз.

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