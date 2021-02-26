В СлавТЕС назвали причину аварії на станції 17 січня

Обновлено: Февраль 26, 2021. Тэги: , ,

В СлавТЕС назвали причину аварії на станції 17 січня

Компанія «Донбасенерго» повідомляє, що причиною аварійного підвищення вібрації турбоустановки енергоблоку № 7, яке сталося 17 січня цього року на Слов’янській ТЕС, став обрив фрагмента бандажа замкового пакета робочих лопаток № 11 регулюючого ступеня циліндра високого тиску (ЦВТ) через ерозійно-абразивне зношування робочих лопаток у зоні їх спряження з бандажною полицею, на що вплинула наявність у цій зоні концентратора напруг.

Про це повідомила пресслужба СлавТЕС.

«У період ремонтних робіт запланована заміна ротора високого тиску на резервний, заміна соплового апарата й діафрагм № 2−8, ремонт циліндра за результатами дефектації», — йдеться у повідомленні.

Наразі розкрито циліндр високого тиску турбіни енергоблоку № 7, демонтовано ротор, внутрішній корпус і проточну частину (обойми діафрагм). На підставі проведених робіт з дефектації цього устаткування буде розроблено остаточний графік ремонту.

Крім того, на станції тривають роботи із центрування резервного ротора високого тиску турбіни енергоблоку, зачищення під дефектацію та контроль металу корпусів ЦВТ. Після повної дефектації буде виконано шліфування й припасування горизонтальних роз’ємів зовнішнього й внутрішнього корпусів з наступною заводською проточкою внутрішнього корпусу ЦВТ під встановлення нового соплового апарата.

«Термінал» писав, що 17 січня 2021 р. на енергоблоці № 7 Слов’янської ТЕС сталася відмова в роботі основного устаткування через зміну вібраційного стану турбіни, що призвело до відключення енергоблоку від мережі. У той же день в «Донбасенерго» був створений Антикризовий штаб з метою забезпечення функціонування компанії в умовах вимушеного простою та втрати значної частини доходу, а також термінової організації ремонтних робіт на енергоблоці № 7.

Уже наступного дня на СловТЕС працювала комісія із розслідування аварійної ситуації із залученням представника Державної інспекції енергетичного нагляду України.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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