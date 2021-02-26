За останній тиждень в ПСГ знизилися запаси газу на 35,2%

Обновлено: Февраль 26, 2021. Тэги: , ,

За останній тиждень в ПСГ знизилися запаси газу на 35,2%

Україна з 19 жовтня 2020 року по 25 лютого 2021 року знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 35,2% (на 10,013 млрд куб. м) – до 18,43 млрд куб. м.

Про це свідчать оперативні дані АТ «Укртрансгаз».

«Термінал» писав, що відбір газу з підземних сховищ Європи в січні 2021 року встановив новий історичний рекорд — 25,49 млрд куб. м. Попередній максимум (24,177 млрд куб. м) був зафіксований в січні 2017 року.

Надходження в газотранспортну мережу Європи газу з терміналів СПГ в січні 2021 року впало стосовно січня 2020 року на 55% — це 5,6 млрд куб. м за місяць, або 180 млн куб. м на добу. Весь вільний обсяг скрапленого газу перетягує на себе преміальний ринок — Північно-Східна Азія, залишаючи європейських покупців тільки з обсягами, гарантованими за довгостроковими контрактами. Всі країни Європи (за винятком Португалії — там зростання 1,5%) в січні скоротили прийом СПГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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