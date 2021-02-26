За останній тиждень в ПСГ знизилися запаси газу на 35,2%

Україна з 19 жовтня 2020 року по 25 лютого 2021 року знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 35,2% (на 10,013 млрд куб. м) – до 18,43 млрд куб. м.

Про це свідчать оперативні дані АТ «Укртрансгаз».

«Термінал» писав, що відбір газу з підземних сховищ Європи в січні 2021 року встановив новий історичний рекорд — 25,49 млрд куб. м. Попередній максимум (24,177 млрд куб. м) був зафіксований в січні 2017 року.

Надходження в газотранспортну мережу Європи газу з терміналів СПГ в січні 2021 року впало стосовно січня 2020 року на 55% — це 5,6 млрд куб. м за місяць, або 180 млн куб. м на добу. Весь вільний обсяг скрапленого газу перетягує на себе преміальний ринок — Північно-Східна Азія, залишаючи європейських покупців тільки з обсягами, гарантованими за довгостроковими контрактами. Всі країни Європи (за винятком Португалії — там зростання 1,5%) в січні скоротили прийом СПГ.