ГарПок розрахувався за «зелену» електроенергію січня на 93%

Державне підприємство «Гарантований покупець» перерахувало 383 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).
Оплату здійснили 26 лютого 2021 року, пише пресслужба ГарПока.
«Платіж виконано за товарну продукцію січня. Таким чином рівень оплати вдалося підвищити одразу з 67 до 93 %», — йдеться у повідомленні.
Додамо, що з 19 до 26 лютого Гарантований покупець сплатив за «зеленим» тарифом майже 2,9 млрд грн.
Читайте в «Терміналі», Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує розрахунки з виробниками електроенергії – за товарну продукцію 2020 року сплачено 4,46 млрд грн. У тому числі підприємство сплатило виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом 2,23 млрд грн. Цей платіж забезпечив 100-відсотковий розрахунок за електроенергію березня, також підвищено рівень оплати товарної продукції квітня – з 5 до 21%.