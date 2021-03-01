Герус: ТЕС вийшли з ремонтів завдяки реакції органів влади

Керівник комітету Верховної Ради з питань енергетики й ЖКГ Андрій Герус заявив, що за останній тиждень в українській енергетичній системі відбулися кардинальні зміни.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, минулого тижня, коли в країні стояли 15-градусні морози, в аварійних ремонтах знаходилося 13 енергоблоків. А сьогодні в аварійному ремонті тільки один блок Слов’янської ТЕС, який дійсно проводить ремонтні роботи до кінця березня.

«Таке стрімке повернення енергоблоків з аварійних ремонтів в робочий стан вважаю спільною заслугою енергетичних компаній, учасників ринку, органів влади, засобів масової інформації, журналістів, експертів та всіх небайдужих», – сказав Герус.

Глава енергетичного комітету Ради окремо відзначив внесок державної генерації в проходження надскладного зимового періоду.

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