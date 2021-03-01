Коболєв: Закупівля газу в Росії не може бути суто комерційною операцією

Я не вірю, що закупівля газу в Росії може бути суто комерційною операцією.

Про це в інтерв’ю «Українському тижню» сказав голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

На запитання, як ви ставитеся до ідеї закуповувати газ у Росії, голова НАКу зазначив: » Такі домовленості неможливі без політичного складника, який диктуватиме Кремль, а це вже саме по собі є загрозою Україні, бо передбачатиме посягання на суверенітет. Я не вірю, що закупівля газу в Росії може бути суто комерційною операцією».

Раніше «Термінал» писав, Нафтогаз допустив продовження транзитного контракту з РФ після 2024 року. Якщо російській стороні не вдасться завершити будівництво проектів на кшталт газогону “Північний потік-2”, вона може продовжити угоду на транзит газу через Україну до Європи ще на 10-20 років. У іншому випадку, росіяни будуть намагатися обійти українську транзитну систему. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit розповів голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.