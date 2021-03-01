На УЕБ створено Раду секції за напрямком “Природний газ”

Обновлено: Март 01, 2021. Тэги:

На УЕБ створено Раду секції за напрямком “Природний газ”

25 лютого 2021 р на Українській енергетичній біржі створено Раду секції про природному газу. До її складу увійшли представники Оператора ГТС, газовидобувних компаній та компаній-постачальників, а саме: АТ «Укртрансгаз», «МЕТ Україна», «ГК «Нафтогаз України», «Оператор ГТС України», «Д.Трейдінг», «Полтавська газонафтова компанія», «ЙЕ Енергія», «ГК «Нафтогаз Трейдинг», «ДЕ Трейдинг», ТОВ «ЕРУ Трейдінг». Серед пріоритетів Ради комплексна підтримка розвитку біржі в рамках торгів природним газом.

Повідомляє УЕБ.

Рада секції готуватиме пропозиції щодо поточних питань, пов’язаних з організацією біржової торгівлі, клірингу, порядком здійсненням розрахунків та поставки, механізмами управління ризиками, розвитку та впровадження нових технологій торгів та біржових інструментів. Також Рада секції буде брати участь у розробці програм з підготовки фахівців біржового ринку.

Серед завдань ради — здійснення взаємодії з біржею з питань організації та розвитку біржової торгівлі та інших послуг біржі, сприяння врахуванню органами державної влади думки Ради Секції під час формування та реалізації державної політики в енергетичній галузі, в сфері біржової торгівлі, клірингової та розрахункової діяльності тощо, підготовка спільних заходів та обговорень з актуальних питань розвитку енергетичної галузі. Зокрема Рада буде проводити експертну оцінку нових проектів біржі, впровадженні нових торгових інструментів, та розроблятиме пропозиції, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на біржі та іншим зловживанням, і приймає по ним рекомендації для уповноважених органів біржі.

«Створення ради секції є свідченням впровадження нововведень для розвитку біржового ринку у газовому сегменті. Рада дасть змогу більш тісно взаємодіяти з учасниками ринку для напрацювань нових розробок, що спрямовані на розвиток, впровадження нових технологій та продуктів, зокрема на запит учасників ринку» — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Раніше Термінал писав, що УЕБ 2 березня проводить електронний аукціон з продажу е/е ГарПоку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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