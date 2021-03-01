Нафта Brent торгується біля $65 барель

Обновлено: Март 01, 2021. Тэги: , , , , , , ,

Нафта Brent торгується біля $65 барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 65,37 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,47%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 62,41 долара за барель, додавши 1,48%.

Підтримку нафтовому ринку в понеділок також надають зростаючі очікування швидкого прийняття нового пакету стимулів в США, пише «Investing.com».

У минулі вихідні Палата представників американського Конгресу схвалила пакет заходів обсягом $ 1,9 трлн, запропонований раніше президентом країни Джо Байденом. Тепер законопроєкт буде направлений на розгляд Сенату. Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:34 мск у понеділок становить $65,51 за барель, що на $ 1,09 (1,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 26 лютого ці контракти подешевшали на $ 1,69 (2,6%) — до $ 64,42 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 1,01 (1,64%) — до $ 62,51 за барель. За підсумками попередньої сесії ці контракти подешевшали на $ 2,03 (3,2%) — до $ 61,5 за барель.

У лютому як Brent, так і WTI подорожчали приблизно на 18%.

«Термінал» раніше писав, світові ціни на нафту підскочили до $67 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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