ОГТСУ став членом Європейської Бізнес Асоціації

Обновлено: Март 01, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ став членом Європейської Бізнес Асоціації

Оператор ГТС України вступив до Європейської Бізнес Асоціації з метою обміну досвідом в професійному середовищі та відстоювання інтересів українського ринку газу на державному і європейському рівнях.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Членство в Асоціації надає учасникам можливість обмінюватися інформацією про свою діяльність, взаємно консультуватися, залучати до дискусій представників влади, брати участь у правотворчому процесі.

«Ми раді приєднатися до бізнес-середовища, яке сповідує європейські цінності й прагне працювати за європейськими стандартами. Учасники Асоціації постійно проводять профільні дискусії щодо проблем, тенденцій і слабких місць у функціонуванні ринків, напрацьовують рішення та активно залучаються до розробки нормативно-правових актів, зокрема й у сфері регулювання енергетики. Ми розраховуємо на плідну співпрацю у спільному досягненні кращих умов для українського газового ринку», — зауважила  директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова.

Європейська Бізнес Асоціація була заснована в 1999 році за підтримки Європейської Комісії в Україні. З того часу її членами стали понад 1000 українських компаній, які спільними зусиллями прагнуть вирішити важливі для інвестиційного клімату України питання та покращити його на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому. Асоціація є однією з найбільших та найвпливовіших ділових спільнот в Україні.

Раніше «Термінал» писав, компанія WOG стала членом Європейської Бізнес Асоціації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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