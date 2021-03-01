ОГТСУ став членом Європейської Бізнес Асоціації

Оператор ГТС України вступив до Європейської Бізнес Асоціації з метою обміну досвідом в професійному середовищі та відстоювання інтересів українського ринку газу на державному і європейському рівнях.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Членство в Асоціації надає учасникам можливість обмінюватися інформацією про свою діяльність, взаємно консультуватися, залучати до дискусій представників влади, брати участь у правотворчому процесі.

«Ми раді приєднатися до бізнес-середовища, яке сповідує європейські цінності й прагне працювати за європейськими стандартами. Учасники Асоціації постійно проводять профільні дискусії щодо проблем, тенденцій і слабких місць у функціонуванні ринків, напрацьовують рішення та активно залучаються до розробки нормативно-правових актів, зокрема й у сфері регулювання енергетики. Ми розраховуємо на плідну співпрацю у спільному досягненні кращих умов для українського газового ринку», — зауважила директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова.

Європейська Бізнес Асоціація була заснована в 1999 році за підтримки Європейської Комісії в Україні. З того часу її членами стали понад 1000 українських компаній, які спільними зусиллями прагнуть вирішити важливі для інвестиційного клімату України питання та покращити його на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому. Асоціація є однією з найбільших та найвпливовіших ділових спільнот в Україні.

Раніше «Термінал» писав, компанія WOG стала членом Європейської Бізнес Асоціації.