Оператор СПГ-терміналу в Литві визнаний одним з кращих у світі

Оператор терміналів нафти й скрапленого природного газу Klaipėdos nafta була визнана однією з компаній з найкращими стосунками з інвесторами.

Klaipėdos nafta увійшла в десятку кращих. Всього було відзначено 38 компаній, пише АНГІ.

Литва побудувала термінал СПГ у 2014 році. Найчастіше Литва отримує СПГ з Норвегії й Росії, є і поставки з США.

У жовтні міністерству енергетики Литви довелося розробити законопроєкт, який покликаний знизити вартість постачання зрідженого природного газу (СПГ) на Клайпедський термінал.

Раніше «Термінал» писав, Білорусь припинила експорт нафтопродуктів через Клайпеду.