УЕБ 2 березня проводить електронний аукціон з продажу е/е ГарПоку

Обновлено: Март 01, 2021. Тэги: , ,

УЕБ 2 березня проводить електронний аукціон з продажу е/е ГарПоку

Електронні аукціони з продажу електричної енергії проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) у версії «Electric Power» відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».

Учасники, що зареєстровані для участі в електронних аукціонах з продажу електричної енергії на ТБ «Українська енергетична біржа», повинні до 09 години 00 хвилин 02.03.2021 року подати до ПП БЕТС заявку на участь в аукціоні, пише пресслужба УЕБ.

Електронний аукціон проходить з 11 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин.  Якщо станом на 12 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то електронний аукціон продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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