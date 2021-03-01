УЕБ 2 березня проводить електронний аукціон з продажу е/е ГарПоку

Електронні аукціони з продажу електричної енергії проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) у версії «Electric Power» відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».



Учасники, що зареєстровані для участі в електронних аукціонах з продажу електричної енергії на ТБ «Українська енергетична біржа», повинні до 09 години 00 хвилин 02.03.2021 року подати до ПП БЕТС заявку на участь в аукціоні, пише пресслужба УЕБ.

Електронний аукціон проходить з 11 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин. Якщо станом на 12 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то електронний аукціон продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

«Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.