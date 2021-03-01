Видобуток Укрнафти скорочується

За оперативними даними, у січні 2021 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 123,6 тис. т нафти і конденсату і 91,2 млн м3 газу, що, відповідно, на 4,6% і 10,1% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у січні склали 3,99 тис. т нафти і конденсату і 2,94 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року.

Інформує Укрнафта.

Зниження видобутку пов’язане в першу чергу з високим ступенем виснаженості основних родовищ компанії і обмеженою інвестиційною програмою. Крім того, негативний вплив справила пандемія COVID-19 і падіння цін на вуглеводні, яке вплинуло на інвестиційні плани всіх компаній без винятку.

У січні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 14 свердловинах, вивела з бездіяльності 13 свердловин, провела 1 операцію гідророзриву пласта та виконала 1 операцію за допомогою колтюбінгової установки без бригади КРС.

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