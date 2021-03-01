Видобуток Укрнафти скорочується

Обновлено: Март 01, 2021. Тэги: ,

Видобуток Укрнафти скорочується

За оперативними даними, у січні 2021 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 123,6 тис. т нафти і конденсату і 91,2 млн м3 газу, що, відповідно, на 4,6% і 10,1% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у січні склали 3,99 тис. т нафти і конденсату і 2,94 млн м3 газу, дещо знизившись у порівнянні з показниками минулого року.

Інформує Укрнафта.

Зниження видобутку пов’язане в першу чергу з високим ступенем виснаженості основних родовищ компанії і обмеженою інвестиційною програмою. Крім того, негативний вплив справила пандемія COVID-19 і падіння цін на вуглеводні, яке вплинуло на інвестиційні плани всіх компаній без винятку.

У січні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 14 свердловинах, вивела з бездіяльності 13 свердловин, провела 1 операцію гідророзриву пласта та виконала 1 операцію за допомогою колтюбінгової установки без бригади КРС.

Читайте у Терміналі: Нафтогаз буде розвивати видобуток у Єгипті.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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