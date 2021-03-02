2021-03-02: Нафта Brent торгується нижче $63 за барель

Обновлено: Март 02, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-02: Нафта Brent торгується нижче $63 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 62,87 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,29%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,88 долара за барель, втративши 1,25%.

Технічний комітет ОПЕК + на засіданні у вівторок вивчить ситуацію на нафтовому ринку, щоб дати рекомендацію подальшого міністерському моніторинговому комітету (JMMC), висновки якого потім будуть розглянуті усіма міністрами країн ОПЕК +, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 мск у вівторок становить $ 62,93 за барель, що на $ 0,76 (1,19%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 1 березня ці контракти подешевшали на $ 0,73 (1,1%) — до $ 63,69 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 59,83 за барель, що на $ 0,81 (1,34%) нижче рівня на закриття ринку в понеділок. За підсумками попередньої сесії ці контракти подешевшали на $ 0,86 (1,4%) — до $ 60,64 за барель. Тим часом інвестори очікують нових рішень ОПЕК + щодо рівнів видобутку з квітня. На цей час скорочення видобутку країнами ОПЕК + складає 7,2 млн б / д, або приблизно 7% від до ковідного обсягу. За умовами угоди від 3 грудня 2020 року, ОПЕК + може щомісяця збільшувати виробництво на 500 тис. б / д.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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