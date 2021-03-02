2021-03-02: Нафта Brent торгується нижче $63 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 62,87 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,29%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,88 долара за барель, втративши 1,25%.

Технічний комітет ОПЕК + на засіданні у вівторок вивчить ситуацію на нафтовому ринку, щоб дати рекомендацію подальшого міністерському моніторинговому комітету (JMMC), висновки якого потім будуть розглянуті усіма міністрами країн ОПЕК +, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:12 мск у вівторок становить $ 62,93 за барель, що на $ 0,76 (1,19%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 1 березня ці контракти подешевшали на $ 0,73 (1,1%) — до $ 63,69 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 59,83 за барель, що на $ 0,81 (1,34%) нижче рівня на закриття ринку в понеділок. За підсумками попередньої сесії ці контракти подешевшали на $ 0,86 (1,4%) — до $ 60,64 за барель. Тим часом інвестори очікують нових рішень ОПЕК + щодо рівнів видобутку з квітня. На цей час скорочення видобутку країнами ОПЕК + складає 7,2 млн б / д, або приблизно 7% від до ковідного обсягу. За умовами угоди від 3 грудня 2020 року, ОПЕК + може щомісяця збільшувати виробництво на 500 тис. б / д.