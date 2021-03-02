ДТЕК разом із данцями починає будівництво першої черги Тилігульської ВЕС

ДТЕК ВДЕ і данська компанія Vestas уклали договір на будівництво першої черги ДТЕК Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю в 126 МВт, у Миколаївській області.

На ВЕС буде змонтована 21 вітротурбіна Vestas потужністю 6 МВт кожна, пише пресслужба ДТЕК ВДЕ.

Інноваційні турбіни підходять для низьких і середніх швидкостей вітру, що ідеально для вітрогенерації на півдні України.

«Завдяки новітнім розробкам вони здатні максимізувати генерацію електроенергії при слабкому та середньому вітрі. Нове покоління вітротурбін було запущено в промислове виробництво на початку 2021 року й однією з перших, де вони будуть встановлені, стане українська вітроелектростанція», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ДТЕК повідомили, що на майданчику ДТЕК Тилігульська ВЕС закінчуються підготовчі роботи, будівельні роботи почнуться в березні та триватимуть до кінця 2021 року.

«Робота першої черги нової вітроелектростанції потужністю 126 МВт буде сприяти скороченню викидів СО₂ на 504 тис. тонн на рік. Завдяки будівництву ВЕС в регіоні буде створено кілька сотень тимчасових і десятки постійних робочих місць», — пише пресслужба.

Проєкт будівництва ДТЕК Тилігульська ВЕС передбачає можливість збільшення потужності до 564 МВт.

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