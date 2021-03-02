Енергоатом: Марсохід Perseverance працює за допомогою ядерної енергії

Вчені NASA вивчають поверхню Марса на ознаки життя за допомогою ядерних технологій.

Про це повідомляє американський Інститут атомної енергетики (NEI), пише Енергоатом.

Раніше найбільший марсохід Американського аерокосмічного агентства Perseverance сів на поверхню Марса. На червоній планеті він досліджуватиме ґрунт навколо кратера Єзеро, і допоможе йому в цьому радіоізотопний термоелектричний генератор на його борту – ядерна батарея з зарядом у 10,6 фунта плутонієвого палива. Вона живитиме Perseverance протягом 14 років. Космічний апарат має на меті запустити гелікоптер і відібрати зразки, що зрештою повернуться на Землю для подальших наукових досліджень.

Деякі попередні марсоходи, зокрема Curiosity, покладалися у своїй роботі на сонячну енергію, але Perseverance використовує потужну ядерну батарею – через те, що світлової енергії недостатньо. NASA мало на меті провести більше експериментів і досліджень із пристроями з електричним приводом, тож Perseverance потребував значно більше енергії. До того ж марсіанський рік триває вдвічі довше за земний, та тепер ровер зможе працювати на червоній планеті й по ночах, і в умовах пилових буревіїв, що було б неможливим за умови використання сонячних батарей.