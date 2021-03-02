Енергоатом: Марсохід Perseverance працює за допомогою ядерної енергії

Обновлено: Март 02, 2021. Тэги: , ,

Енергоатом: Марсохід Perseverance працює за допомогою ядерної енергії

Вчені NASA вивчають поверхню Марса на ознаки життя за допомогою ядерних технологій.

Про це повідомляє американський Інститут атомної енергетики (NEI), пише Енергоатом.

Раніше найбільший марсохід Американського аерокосмічного агентства Perseverance сів на поверхню Марса. На червоній планеті він досліджуватиме ґрунт навколо кратера Єзеро, і допоможе йому в цьому радіоізотопний термоелектричний генератор на його борту – ядерна батарея з зарядом у 10,6 фунта плутонієвого палива. Вона живитиме Perseverance протягом 14 років. Космічний апарат має на меті запустити гелікоптер і відібрати зразки, що зрештою повернуться на Землю для подальших наукових досліджень.

Деякі попередні марсоходи, зокрема Curiosity, покладалися у своїй роботі на сонячну енергію, але Perseverance використовує потужну ядерну батарею – через те, що світлової енергії недостатньо. NASA мало на меті провести більше експериментів і досліджень із пристроями з електричним приводом, тож Perseverance потребував значно більше енергії. До того ж марсіанський рік триває вдвічі довше за земний, та тепер ровер зможе працювати на червоній планеті й по ночах, і в умовах пилових буревіїв, що було б неможливим за умови використання сонячних батарей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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