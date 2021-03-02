Газпром сподівається незабаром почати поставки «зеленого» СПГ в Європу

Газпром сподівається найближчим часом почати поставки вуглецево-нейтрального, або «зеленого», скрапленого природного газу в Європу, повідомив начальник управління експорту СПГ «Газпром експорту» Павло Сєдов.

Передає Прайм.

«У СПГ поки не так багато вуглецево-нейтральних вантажів поставляється по світу, і тут ми теж зробимо свої перші кроки. Я хотів би подякувати компанії Shell за дуже конструктивний партнерський підхід, який допомагає нам знайти себе і в цьому сегменті. Я сподіваюся, що найближчим часом ми поставимо свою першу повністю вуглецево-нейтральну партію скрапленого природного газу в Європу», — повідомив він в ході російської презентації прогнозу англо-голландської Royal Dutch Shell по ринку СПГ (LNG Outlook 2021).

Також Сєдов нагадав, що Газпром розглядає можливість включення водню до складу свого газового портфеля і використання його для поставок в Європу. І в цілому компанія, за його словами, уважно стежить за трендами в розвитку «зеленої» енергетики.

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