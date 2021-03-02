Газпром збільшив транзит газу через Україну

Транзит російського газу через Україну збільшився в міру нормалізації температури повітря в Європі.

Про це свідчать дані «Газпрому», «Оператора ГТС України» і європейських газотранспортних операторів, пише Interfax.

На вихідних температура повітря в Європі повернулася від аномального тепла і двозначних показників до середніх значень для цього проміжку часу.

У суботу, 27 лютого, «Газпром» прокачав через Україну 106 млн куб. м (номінації на неділю і понеділок — на такому ж високому рівні) при тому, що з 17 по 26 лютого качав в середньому по 79 млн куб. м за добу з мінімальним результатом в 66,2 млн куб. м 20 лютого. «Газпром» забронював на лютий значно більші обсяги транзиту: 123,2 млн куб. м на добу (109 млн куб. м за довгостроковим договором транзиту і 14,2 млн куб м додатково на основі щомісячного бронювання.

Раніше «Термінал» писав, транзит російського газу по території України впав до мінімуму за останній рік. Це відбувається на тлі відлиги в Європі, яка настала слідом за морозами.