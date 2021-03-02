Газпром збільшив транзит газу через Україну

Обновлено: Март 02, 2021. Тэги: , ,

Газпром збільшив транзит газу через Україну

Транзит російського газу через Україну збільшився в міру нормалізації температури повітря в Європі.

Про це свідчать дані «Газпрому», «Оператора ГТС України» і європейських газотранспортних операторів, пише Interfax.

На вихідних температура повітря в Європі повернулася від аномального тепла і двозначних показників до середніх значень для цього проміжку часу.

У суботу, 27 лютого, «Газпром» прокачав через Україну 106 млн куб. м (номінації на неділю і понеділок — на такому ж високому рівні) при тому, що з 17 по 26 лютого качав в середньому по 79 млн куб. м за добу з мінімальним результатом в 66,2 млн куб. м 20 лютого. «Газпром» забронював на лютий значно більші обсяги транзиту: 123,2 млн куб. м на добу (109 млн куб. м за довгостроковим договором транзиту і 14,2 млн куб м додатково на основі щомісячного бронювання.

Раніше «Термінал» писав, транзит російського газу по території України впав до мінімуму за останній рік. Це відбувається на тлі відлиги в Європі, яка настала слідом за морозами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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